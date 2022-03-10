المنستير: 486 لاعبا ولاعبة يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي دورة المرحوم الأستاذ عليّ حرزالله

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يحتضن ملعب رشيق نويرة للكرة الحديدية بالمنستير المعروف "بالرملة" بعد غد السبت "نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي دورة المرحوم الأستاذ عليّ حرزالله" الذي تنظمه الجامعة التونسية لرياضة المعوقين بالشراكة مع رابطة الوسط الشرقي والساحل وفق ما أفاد وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) المستشار الوطني الفني بالجامعة التونسية لرياضة المعاقين حباب الحامي.ويشارك في هذه الدورة 486 لاعبا ولاعبة من حاملي الإعاقات السمعية والذهنية والعضوية والبصرية وستكون هناك مختلف الأصناف بالنسبة إلى اللاعبين من حاملي الإعاقة السمعية أو الذهنية.وسيمتد طول السباق بالنسبة إلى حاملي الإعاقة السمعية أو الذهنية حسب الأصناف كالتالي: صنف صغار الأداني والأداني 1 كلم، والأصاغر 2 كلم، والأواسط والأكابر 3 كلم في حين أنّ الأواسط والأكابر إناث سيكون السباق على طول 2 كلم حسب ذات المصدر.وسيتراوح طول السباق لحاملي الإعاقة العضوية أو البصرية بين 1 كلم و2 كلم و3 كلم وذلك حسب تقسيم خاص مختلف عن التصنيف السالف ذكره.وكانت ولاية المنستير عقدت اول أمس جلسة عمل بمقرها جمعت مختلف الأطراف المعنية وخصصت للإعداد والاستعداد لهذه التظاهرة الرياضية. وأكد المعتمد الأوّل المكلف بتسيير ولاية المنستير طارق البكوش بالمناسبة على ضرورة توفير كلّ الظروف الملائمة لإنجاح "نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي دورة المرحوم الأستاذ عليّ حرزالله".وأعلنت الجامعة التونسية لرياضة المعوقين أنّها اختارت أن تحمل هذه الدورة اسم الأب الروحي والرئيس السابق للجامعة التونسية لرياضة المعوقين المرحوم الأستاذ علي حرزالله وأن تدور بمسقط رأسه بالمنستير "وذلك تخليدا لذكراه وتقديرا لما قدّمه لرياضة ذوي الهمم طيلة مسيرته الرياضية" حسب ما نشرت بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".