مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي يطلق ورشة للكتابة الإبداعية الرقمية

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أطلق مركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي ورشة للكتابة الإبداعية الرقمية تحت عنوان " ما بعد.." وذلك للتشجيع على الإنتاج الفكري والثقافي عموما عبر إعداد محتوى إبداعي قابل للاستغلال والنشر على المنصات الرقمية.ودعا المركز في بلاغ له المولعين بالكتابة والمثقفين من مسرحيين ومفكرين وغيرهم للإقبال على ورشة الكتابة الإبداعية الرقمية التي ستكون في شكل إقامة فنية بتأطير عدد من المختصين في الكتابة الإبداعية، وذلك عبر تقديم ملفات ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 23 مارس الجاري .وتأتي مبادرة مركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي في تنظيم ورشة الكتابة الإبداعية الرقمية لتفتح المجال أمام تركيز نواة مجموعة من المؤلفين والمبدعين تكون قادرة على تنفيذ مشروع الكتابة الإبداعية الرقمية التي تتضمن أساسا إنتاج محتوى ثقافي رقمي وتطويعه، يمكن نشره والترويج له ضمن الفضاءات الرقمية المتعلقة بالنصوص الإبداعية.