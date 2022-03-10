وزارة الشؤون الاجتماعية: التمديد في آجال التسجيل إلى غاية يوم الإثنين 14 القادم لفائدة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية المتضررة من كورونا

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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن التمديد في آجال التسجيل بعنوان شهر جانفي عبر المنصة الالكترونية للحصول على المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة عمال المؤسسات السياحية و مؤسسات الصناعات التقليدية إلى غاية يوم الإثنين 14 مارس 2022.وأضافت، في بلاغ لها، أن المنح المخصصة لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19 "، لافتة الى أنه يمكن للمؤسسات التي لم تتمكن من التسجيل عبر المنصة الالكترونية: helptourism.social.tn بسبب عدم ورود بياناتها ضمن القائمة المعدة من قبل مصالح وزارة السياحة التسجيل في آجال التمديد.وذكّرت أن المؤسسات التي لم تتمكن من التسجيل نظرا لعدم ورود معطياتها ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة السياحة يمكنها الاتصال بمصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة للمؤسسات السياحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية قصد تحيين معطياتها (رقم المعرف الجبائي ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤجر).وأشارت الى أنه يجب على المؤسسات المعنية تجديد تقديم المطالب للحصول على المنحة بعنوان شهر فيفري بداية من يوم 16 مارس والى غاية يوم 22 مارس 2022، ويكون تجديد تقديم المطالب بالنسبة لبقية الأشهر بداية من اليوم الأول إلى اليوم السابع من الشهر الذي يليه.