الطاهري : لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل من الوارد أن يتمحور حول الوضع العام بالبلاد

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أفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، بأن لقاء مرتقبا بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، لم يتم بعد الاتفاق على موعده، من الوارد جدا أن يتمحور حول للوضع العام بالبلاد.وأوضح الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأمين العام للاتحاد نور الذين الطبوبي كان قد تلقى أول أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، من رئيس الجمهورية قام بدعوته فيه إلى عقد لقاء قريب.ورجح الطاهري أن يتم التطرق إلى الوضع العام بالبلاد الذي يشهد ترديّا وتأزما ناتجا عن الأزمة المالية وجمود الاستثمار و الاقتصاد الموازي غير المنظم وتفاقم مشكلة التصدير الذي استنزف ميزانية الدولة وأضر بها، وفق قوله.واعتبر الطاهري أن عدم ضبط استراتجيات لإنعاش قطاعات على غاية من الأهمية، مثل الفلاحة و الطاقة و السياحة، من جهة، وغموض الوضع السياسي، من جهة أخرى، من أبرز العوامل التي عمقت تأزّم البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا .وشدد الطاهري على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لوضع حد للمشاكل الاقتصادية والسياسية، السالف ذكرها، التي تسببت في أزمة اجتماعية خانقة يتحمل تبعاتها الكبرى الشباب والفئات الهشة والمفقرة.