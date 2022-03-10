قبلي: أهالي قرية تلمين يقطعون الطريق العابرة لمنطقتهم للمطالبة بالاسراع بتنظيف نشعية تصريف مياه النزّ


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 13:02قراءة: 0 د, 46 ث
      
وات - نفّذ عدد من اهالي قرية تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية عمدوا خلالها الى قطع الطريق العابرة لقريتهم والتي تربط مدينة قبلي بالتجمعات السكنية الغربية للولاية وبولاية توزر، وذلك على خلفية التأخر في تنظيف نشعية تصريف مياه النزّ التي تعبر هذه القرية.
واوضح عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، ان عدم تنظيف نشعية تصريف مياه النزّ التي تعبر قرية تلمين تسبب في تراكم هذه المياه وارتفاع منسوبها مما اضر بالمنازل القريبة منها، وبات يشكّل خطرا على أساساتها، داعين السلط الجهوية والمحلية الى الاسراع بايجاد حل لهذه الاشكالية.
...

وفي رده على هذا الموضوع، أكد معتمد قبلي الشمالية، محمد عدوني، لـ"وات" انه انتقل مساء امس وصباح اليوم على عين المكان اين قام رفقة مهندس من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمعاينة اشكالية هذه النشعية، وقد تم التوصل الى اتفاق مع الاهالي المحتجين تم على اثره فتح الطريق على ان يتم نقل آلة جارفة عشية اليوم لمنطقة تلمين للشروع في تنظيف النشعية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242478



  3.04% (313394 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM | |
الحسوم
الخميس 10 مارس 2022 | 7 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:24 15:49 12:37 06:38 05:12
Babnet
16°
Babnet16°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-521°-919°-1218°-919°-11
  • Avoirs en devises
    23377,4

  • (9 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,23969 DT        1$ =2,97195 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 mars)   941,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   