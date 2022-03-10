قبلي: أهالي قرية تلمين يقطعون الطريق العابرة لمنطقتهم للمطالبة بالاسراع بتنظيف نشعية تصريف مياه النزّ

وات -

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نفّذ عدد من اهالي قرية تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية عمدوا خلالها الى قطع الطريق العابرة لقريتهم والتي تربط مدينة قبلي بالتجمعات السكنية الغربية للولاية وبولاية توزر، وذلك على خلفية التأخر في تنظيف نشعية تصريف مياه النزّ التي تعبر هذه القرية.واوضح عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، ان عدم تنظيف نشعية تصريف مياه النزّ التي تعبر قرية تلمين تسبب في تراكم هذه المياه وارتفاع منسوبها مما اضر بالمنازل القريبة منها، وبات يشكّل خطرا على أساساتها، داعين السلط الجهوية والمحلية الى الاسراع بايجاد حل لهذه الاشكالية.وفي رده على هذا الموضوع، أكد معتمد قبلي الشمالية، محمد عدوني، لـ"وات" انه انتقل مساء امس وصباح اليوم على عين المكان اين قام رفقة مهندس من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمعاينة اشكالية هذه النشعية، وقد تم التوصل الى اتفاق مع الاهالي المحتجين تم على اثره فتح الطريق على ان يتم نقل آلة جارفة عشية اليوم لمنطقة تلمين للشروع في تنظيف النشعية.