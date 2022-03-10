توزر: سهرة فلكية لتلاميذ مبيت المدرسة الإعدادية النموذجية


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 14:35قراءة: 0 د, 42 ث
      
نظم الفوج الكشفي لديوان الخدمات المدرسية بالمدرسة الإعدادية النموذجية بتوزر، مساء امس الأربعاء، سهرة فلكية لتلاميذ الفرج المقيمين بمبيت المدرسة ضمن الأنشطة الهادفة الى تنشيط المبيت وتقديم برامج تجمع بين الترفيه والتثقيف.

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وبين أمين مال الفرج حمدي حفناوي ل"وات" ان النشاط تضمن قسمين نظري وتطبيقي، حيث مكن الجانب النظري من التعرف على النجوم والمجموعات النجمية واسمائهم والاختلاف بينهم، وتضمن الجانب التطبيقي سهرة في الفضاء الخارجي للمدرسة برصد النجوم والتعرف عليها وتوزيعها مجموعات منها الدب الأكبر والدب الأصغر ونجمة الشمال.

واعتبر حفناوي أن السهرة هي ملامسة أولى للتلاميذ للتعرف على علم الفلك وعلى خارطة الفضاء وذلك في انتظار تنظيم حصص تكوينية في شكل ناد لعلم الفلك بالاستفادة من تجربة جمعية مختصة وهي جمعية الجريد لعلم الفلك التي أبرمت اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ومزيد التنسيق معها في هذا الجانب بالنظر الى ما تتوفر عليه الجمعية من معدات لرصد النجوم والكواكب.

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