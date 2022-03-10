متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 10 مارس

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باجة: نسبة إشغال الأسرّة بمرضي "كورونا" تصل الى 15,38 بالمائة وتسجيل 16 اصابة جديدة بالفيروس في الجهة

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بلغت نسبة إشغال الأسرّة بمرضى فيروس "كورونا" المستجد في ولاية باجة امس الاربعاء 15,38 بالمائة وتتوزّع هذه النسبة الى اكثر من 37 بالمائة بالمستشفي المحلّي بنفزة واكثر من 31 بالمائة بالمستشفي الجهوى في باجة واكثر من 22 بالمائة بالمستشفي الميداني .وسجّلت نسبة إشغال الأسرّة انخفاضا هاما مقارنة بنهاية شهر فيفري المنقضي حيث كانت هذه النسبة تفوق 24 بالمائة وترتفع الى 50 بالمائة بمستشفيات مدينة باجة.وكشفت التحاليل الفيروسية أمس وجود 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ من جملة 89 تحليلا تم اجراؤه بنسبة تحاليل ايجابية تقارب 18 بالمائة حسب تقرير للادارة الجهوية للصحية تحصّلت عليه "وات"، ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة في الجهة الى 25737 كشفتها نتائج 67280 تحليلا.واستقر عدد الوفيات فى حدود الى 737 حيث لم تسجّل حالات وفاة نتيجة الاصابة بالفيروس امس.