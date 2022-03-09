الجرندي يجدد في القاهرة،تأكيد دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني

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جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، تأكيد دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل حماية مقدساته واستعادة حقوقه المشروعة، وإدانة كل الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتكررة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.وذكر الجرندي خلال مشاركته اليوم الاربعاء بالقاهرة، في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بالجهود التي بذلتها تونس طيلة عضويتها في مجلس الأمن من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحث المجتمع الدولي على الدفع في اتجاه تحريك عملية السلام عبر استئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية وإطلاق مفاوضات جادة تكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الذي دعت له الأردن وحضره وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة (تونس والأردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والجزائر) إلى جانب الأمين العام للجامعة، في إطار الحرص على إبراز التضامن مع القضية الفلسطينية التي تظل قضية العرب الأولى بالنظر إلى دقة المرحلة التي تعرفها المنطقة العربية نتيجة تداعيات كورونا والحرب في أوكرانيا التي احتلت صدارة الاهتمام الدولي على حساب القضية الفلسطينية.وجرى استعراض نتائج عمل اللجنة منذ اجتماعها الثاني المنعقد في سبتمبر 2021 والتحركات التي تم القيام بها على الصعيد الدولي من أجل ضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والحفاظ على الوضع التاريخي والديمغرافي لمدينة القدس، مع الدعوة إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل وضع خطة لإنقاذ القدس لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات طمس الهوية الفلسطينية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني لهذه المدينة.وتم التأكيد في هذا الإطار، على ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الدولية من أجل إقناع الشركاء في السلام وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بحتمية تنشيط العملية السلمية ولعب دور الوساطة بشكل فاعل واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.