بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - مستقبل المرسى 3-صفر
في قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الاولمبي القليبي 3-صفر
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم-النادي الصفاقسي صفر-3
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي التونسي 27 9
2-النادي الرياضي الصفاقسي 17 9
3-مستقبل المرسى 13 9
4-النجم الرياضي الساحلي 11 9
5-مولدية بوسالم 7 9
6-النادي الأولمبي القليبي 6 9
ر/حسني - هس
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - مستقبل المرسى 3-صفر
في قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الاولمبي القليبي 3-صفر
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم-النادي الصفاقسي صفر-3
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي التونسي 27 9
2-النادي الرياضي الصفاقسي 17 9
3-مستقبل المرسى 13 9
4-النجم الرياضي الساحلي 11 9
5-مولدية بوسالم 7 9
6-النادي الأولمبي القليبي 6 9
ر/حسني - هس
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