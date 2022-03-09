بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة التاسعة


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 21:16قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:

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في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - مستقبل المرسى 3-صفر

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في قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الاولمبي القليبي 3-صفر

في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم-النادي الصفاقسي صفر-3

وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:

الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي التونسي 27 9
2-النادي الرياضي الصفاقسي 17 9
3-مستقبل المرسى 13 9
4-النجم الرياضي الساحلي 11 9
5-مولدية بوسالم 7 9
6-النادي الأولمبي القليبي 6 9

ر/حسني - هس

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