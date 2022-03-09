بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة التاسعة

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في قاعة الزواويالترجي الرياضي - مستقبل المرسى 3-صفرفي قاعة اولمبي سوسةالنجم الساحلي-الاولمبي القليبي 3-صفرفي قاعة بوسالممولدية بوسالم-النادي الصفاقسي صفر-31-الترجي الرياضي التونسي 27 92-النادي الرياضي الصفاقسي 17 93-مستقبل المرسى 13 94-النجم الرياضي الساحلي 11 95-مولدية بوسالم 7 96-النادي الأولمبي القليبي 6 9ر/حسني - هس