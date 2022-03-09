رئيسة بلدية تونس ونائبة السفير الأمريكي تدشنان فضاءين بلديين لدعم القدرات النسائية الاقتصادية بمناسبة عيد المرأة العالمي

. ..

. .

دشنت رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، والقائمة بأعمال السفير الأمريكي بتونس، ناتاشا فرانشيسكي، اليوم الاربعاء، بمناسبة الاحتفالات بالعيد العالمي للمرأة، مركزا للتكوين المهني للمرأة وفضاء لترويج المنتجات الحرفية النسائية في منطقتين شعبيتين قرب المدينة العتيقة، تمت تهيئتها من قبل البلدية ضمن برنامج يرمي إلى دعم القدرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ومساعدتها على إقامة المشاريع والحصول على مواطن الشغل.وهيأت بلدية تونس الفضاءين اللذين تم تدشينهما اليوم، في انتظار استكمال إنجاز أربعة مشاريع أخرى ترمي إلى تحقيق نفس الهدف، المتمثل في تنمية قدرات المرأة التونسية في المدينة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والترفيه بتمويل من برنامج "المرأة في المدينة" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية وبالتعاون مع شبكة "تحالف المدن" الجامع بين بلدية تونس وعديد المدن في العالم.وتبلغ التمويلات المخصصة من الوكالة الأمريكية للتنمية للمشاريع الستة المعلن عن إنجازها منذ 3 ديسمبر 2020، نحو 500 ألف دولار.وأقامت بلدية تونس بمناسبة التدشين وبمناسبة اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حفل استقبال، ونظمت زيارة ميدانية شارك فيها إعلاميون وموظفون من السفارة الأمريكية بتونس وبلدية تونس وولاية تونس ولاسيما والي تونس، منجي الفقي، وممثلة شبكة "تحالف المدن"، شملت مركز التكوين والتأهيل الحامل لاسم " الفضاء البلدي للحرفيات بسيدي البشير"، ومركز الترويج والبيع بباب سويقة والحامل لاسم "الفضاء البلدي للحرفيات بباب سويقة".ويسمح مركز التكوين بسيدي البشير للعناصر النسائية بالحصول على تدريبات في مجال الخياطة والحلاقة والتجميل والحرف التقليدية اليدوية والإعلامية. ويمكن ترويج المنتجات في مركز باب سويقة أين تم اعداد اكشاك خاصة للغرض.ويشترك الفضاءان المهيئان من قبل البلدية في حمل شعار "نساء حومتنا"، في إشارة إلى المرأة العاملة الحرفية والراغبة في التكوين لتحسين أوضاعها الاجتماعية بالمناطق الشعبية حول المدينة العتيقة بالعاصمة.وتتمثل المشاريع الستة الرامية لتمكين المرأة في المدينة وتنمية مهاراتها ومواردها والترفيه عن العائلات، في مركز للتكوين وفضاء لعرض المنتجات وبيعها ومكتبة عمومية وقاعة تكوين للمجتمع المدني وفضاءات لألعاب الأطفال وحديقة عامة مخصصة للعائلات.وأكدت رئيسة بلدية تونس في كلمة لها في قصر البلدية، أن هذه المشاريع تعبر عن "التزامها التام بدعم مكاسب المرأة والعمل على إرساء دعائم المدينة الشاملة الضامنة لمبدإ تكافؤ الفرص ومبدإ العدالة والإنصاف للجميع" خلال الفترة النيابية للمجلس البلدي الذي تترأسه منذ انتخابات سنة 2018.من ناحيتها، أكدت القائمة بالأعمال بالسفارة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي في كلمة لها التزام السفارة الأمريكية ووكالة التنمية الأمريكية بدعم جهود بلدية تونس في تحقيق التنمية المحلية لفائدة المرأة ودعم الفرص الاقتصادية.وعبرت الخبيرة في الشؤون الحضرية ورئيسة برنامج "مدن للنساء" التابع لشبكة "تحالف المدن"، جيوليا ماشي، بالمناسبة، عن التزام هيكلها بالشراكة مع بلدية تونس بتنفيذ كل المبادرات الرامية إلى تكريس السياسات العامة لصالح التنمية المحلية الشاملة للنساء وتحقيق تكافؤ الفرص، وتجسيدها.