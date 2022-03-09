الجرندي: الوضع الدولي الراهن يستدعي من الدول العربية توحيد الجهود للتصدي لحالة الاستقطاب

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اعتبر وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج عُثمان الجرندي، أثناء لقائه اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني بالقاهرة، أن الوضع الدولي الراهن يستدعي من الدول العربية توحيد الجهود والرؤى من أجل التصدي لحالة الاستقطاب الدولية المتنامية.وكان اللقاء، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة وما أسفرت عنه من تغييرات جذرية.كما استعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بمزيد تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتأكيد على حسن الإعداد للمواعيد الثنائية القادمة حتى تكون فرصة لإثراء ما يجمع البلدين من أطر تعاون في مختلف المجالات.وذكر البلاغ أن هذا اللقاء تم في إطار مشاركة الجرندي في أشغال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بالقاهرة اليوم 9 مارس 2022.