مؤسسات تونسية جامعية عمومية وخاصة تشارك في صالون الطالب بالعاصمة الغابونية

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تشارك مؤسسات جامعية تونسية عمومية وخاصة في صالون الطالب بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، الذي ينتظم من 17 الى 19 مارس الجاري، ببادرة من المركز البيداغوجي واللغات وهي شبكة دولية للدراسة في الخارج.ويهدف الصالون الذي تشارك في تنظيمه كونكت الدولية، الى للتسويق لمؤسسات التعليم العالي التونسية وتشجيع الطلبة الغابونيين للدراسة في تونس.ومن المتوقع ان يستقبل الصالون اكثر من 27 الف مترشح للباكالوريا وسيكون مناسبة للترويج للوجهة التونسية في مجال التعليم العالي العمومي والخاص، حسب بلاغ لمنظمة كوناكت.وسيتم تخصيص منصة تبادل لمؤسسات التعليم العالي المشاركة من اجل الترويج للفرص المتاحة.