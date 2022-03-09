الاحتفاظ بأمين عام حزب إرادة الشعب بعد تعمده اصدار صك بدون رصيد

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة اليوم الأربعاء بالاحتفاظ بأمين عام حزب إرادة الشعب ، وفق ما صرح به ل(وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة على عبد المولى.وأضاف المصدر ذاته أن المعنى بالأمر صادرة في شأنه مناشير تفتيش، بعد الحكم عليه بالسجن على خلفية تعمده إصدار صك بدون رصيد.يذكر ان مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أعلنت في جوان 2020 عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم "حزب إرادة الشعب" رئيسه طارق العباسي، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية