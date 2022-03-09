القبض على شخص أصيل دولة مجاورة احتال على راغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 16:11قراءة: 0 د, 53 ث
      
ألقت فرقة الشرطة العدلية بنابل القبض على شخص (59 سنة) أصيل إحدى الدول المجاورة مفتش عنه دوليا من أجل النصب والإحتيال عبر شبكة الإنترنت على راغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج.

...

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، بأن هذا الشخص يدير شركة خدمات دولية سريعة لها فرعان بنابل وفرع بتونس العاصمة ،ويقوم بعمليات تحيل من خلال الحصول على تأشيرات سفر مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح عادة بين 7000 و 12000 دينار ثم يتعمد إغلاق هاتفه ومماطلة أصحابها.

وبعد متابعة ميدانية، تم إلقاء القبض على المعني بالأمر رفقة وكيل شركته وسائقها ، وتم حجز 4 حواسيب محمولة وآلة سكانار وآلتي طباعة و مجموعة من وثائق استلام نقود ومجموعة من الصكوك البنكية وحوالي 80 ملفا للراغبين في العمل بالخارج .
..


كما تم حجز مجموعة من وثائق تفويض خاصة دون هويات ومعرّفة بالإمضاء بالبلدية و12 جواز سفر تونسي و 67 اختام مختلفة الخدمات و مجموعة من اللافتات الإشهارية وجهاز كشف معادن و12 هاتف جوال.

و أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم من أجل "التحيل ومسك واستعمال مدلس ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدة" والأبحاث متواصلة،حسب نص البلاغ

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242422



  2.86% (294740 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 09 مارس 2022 | 6 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:49 18:23 15:48 12:37 06:39 05:13
Babnet
13°
Babnet14°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-617°-521°-920°-1217°-10
  • Avoirs en devises
    23412,1

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,23250 DT        1$ =2,97551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   967,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   