وزير السياحة: الحرب الروسية الاوكرانية لها تداعياتها على السياحة التونسية، والوزارة لديها خطة للتعامل مع الازمة

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قال وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، في تصريح إعلامي، الاربعاء، على هامش افتتاحه المنتدى الوطني حول السياحة الداخلية، أنّ الحرب الروسية الاوكرانية لها تداعياتها على السياحة التونسية، مؤكدا أنّ الوزارة لديها خطّة للتعامل مع الازمة.وأضاف بلحسين، أيضا، على هامش المنتدى، الذّي انتظم ببادرة من وزارته تحت شعار "تونس ليك"، أن رحى الحرب من شأنها أن تلقي بظلالها المباشرة وغير المباشرة على القطاع السياحي في تونس، خاصّة في ما يتعلق بإلغاء الرحلات وارتفاع كلفة الرحلة بالنسبة للسائح الروسي وعمليّة خلاص الرحلات. وأفاد أنّ خليّة اليقظة صلب وزارة السياحة تتابع تداعيات الوضع باستمرار وفي اتصال مباشر مع جميع الفاعلين في السوق الروسية والأوكرانية وسوق أوروبا الشرقيّة والوسطى.كما أشار محمد المعز بلحسين في هذا السياق، إلى أهميّة السوق الروسية، اعتبارا إلى استقبال تونس تونس لأكثر من 630 ألف سائح روسي خلال سنة 2019، وهوعدد هام جدا ، فضلا عن استقبال 30 ألف سائح أوكراني في السنة نفسها.وأوضح بأنّ الهدف في السنة الحالية يظل المحافظة على هذه الأرقام في صورة وجود عديد العناصر وتحديدا تحسّن الوضع الوبائي وتوفر النقل الجوّي بالاضافة إلى معرفة مدّة الحرب الدائرة.ولفت إلى تراجع هذا العدد خلال سنتي 2020 و2021 بسبب الأزمة الصحيّة، إذ تمّ تسجيل توافد 90 ألف سائح روسي، فقط ، مؤكدا انه في الوقت الراهن ليس هناك أي رحلات سياحية قادمة من روسيا وبأنّ الوزارة تعمل على إعادة تنشيط التدفق السياحي الروسي من خلال برمجة رحلات مباشرة بين البلدين.الذي انتظم ببادرة من الوزارة تحت شعار "تونس ليك"