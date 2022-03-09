انطلاق العمل برادار للأرصاد الجوية المائية عالي التقنية في جزء من حوض وادي مجردة وملاق وتاسة


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 12:28قراءة: 1 د, 6 ث
      
انطلق أمس الثلاثاء 8 مارس 2022، العمل برادار للأرصاد الجوية المائية عالي التقنية " الرادار الهيديوميترية " في جزء من حوض وادي مجردة وملاق وتاسة بهدف تعزيز القدرات الفنية والاستشرافية عبر التكنولوجيات الحديثة لرصد وقيس كميات الأمطار.
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وبيّن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلياس حمزة، لدى إشرافه على موكب انطلاق عمل الرادار ، رفقة سفير فرنسا بتونس، " أوندريه بارون" أنّه عبارة عن نظام مبتكر للرصد والتحذير من الأرصاد الجوية المائية أعدته شركة " نوفيمات" الفرنسية، لفائدة الادارة العامّة للسّدود، استنادًا إلى رادار الطقس، ايبريكس ايكس باند" وبرنامج معالجة البيانات" زفي" ومنصة خدمات " رينبول" للأرصاد الجوية المائية.

كما أوضح الوزير أنه تمّ تركيز هذا النّظام في ولاية الكاف بهدف توفير معلومات دقيقة عن تساقط الأمطار والقياس الهيدرومتري في الوقت الفعلي.
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كما يهدف هذا النظام إلى تحديد مكان نزول الأمطار بدقّة عالية للمساهمة في تطوير الممارسات السليمة في إدارة الموارد المائية والحماية من الفيضانات (التنبؤ بالفيضانات).
وقد تمّ إختيار موقع وضع الرادار بحوض وادي مجردة "الخزان المائي لتونس" لعدّة اعتبارات أهمّها المحاكات الفنية للموقع لتمكين رؤية واضحة و بمردود جيد على قطر 60 كلم لأكبر جزء ممكن من 3 أحواض مائية هامة وهي حوض مجردة، حوض واد تاسة و حوض واد ملاق
وقد حضر موكب انطلاق عمل الرادار ، ممثلون عن الإدارة العامة للخزينة الفرنسية والرئيس المدير العام لشركة
" نوفيمات" وفق ما نشرته وزارة الفلاحة


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