جندوبة: غلق ثلاث وحدات سياحية بعين دراهم وطبرقة بعد تسجيل اخلالات صحية

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قرر والي جندوبة علي المرموري، غلق ثلاث وحدات سياحية لمدة 15 يوما، وحدتان بمدينة عين دراهم ووحدة سياحية بمدينة طبرقة، وذلك على خلفية عدم احترام أصحاب النزل للبروتوكول الصحي وتسجيل اللجنة الجهوية المشتركة المكلفة بمراقبة المنشئات السياحية عددا من الاخلالات من بينها وجود روائح كريهة وصداء بمعدات التبريد وعدم صيانة بعض مكونات المطاعم وعدم توفر النظافة العامة بعدد من المعدات الحافظة للحوم والخضر، وفق ما ورد في التقارير المشتركة الصادرة عن أعضاء اللجنة.واستندت قرارات الغلق الثلاثة الى مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح وخاصة بالفصل الثامن منه الذي يخول للوالي الغلق الوقتي للفضاء او المكان الذي ارتكبت فيه مخالفة وذلك لمدة أقصاها 15 يوماكما تم الاستناد الى ما قدمته اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة المنشات السياحية من تقارير انتهت لوجود صدأ بمعدات التبريد الخاصة باللّحوم ووجود تسرب مياه من السقف وارتفاع في معدل الرطوبة في المخازن المعدة للمواد الغذائية وعدم صيانة اماكن تحضير الاكل وعدم إزالة الزيوت العالقة وتهرئ وتعفّن أدوات الطبخ واكتسابها طلاء اسود وانبعاث روائح كريهة بمطبخ احد النزل وعدم توفر النظافة العامة بمحل غسل الاواني وعدم توفر مادة الجافال وعدم خزن البطاطا والغلال وفق الشروط الصحية إضافة الى عدم توفر اغطية بالحاويات وعدم مطابقة زيت القلي للمواصفات الصحية.ووفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة ل(وات) عيسى المرواني فان الوحدات الفندقية التي شملتها قرارات الغلق سبق وان استفادت من المنح الاجتماعية التي رصدت لفائدة العملة وكذلك منح التكوين.وتتكون اللجنة الجهوية المشتركة المكلفة بمراقبة المنشئات السياحية التي شرعت في حملة تشمل كافة الوحدات السياحية بالجهة من المدير الجهوي للسياحة والمدير الجهوي للتجارة والمدير الجهوي للصحة ومديري إقليمي الامن والحرس الوطنيين وهياكلهما المختصة والمدير الجهوي للحماية المدنية.