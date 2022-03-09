متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 9 مارس

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بنزرت: تراجع مستوى الاختطار والاصابات بفيروس "كورونا" الى "متوسط"

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باجة: تسجيل حالتي وفاة و42 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وعدم رصد أية حالة وفاة إضافية

أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ابتسام بلانكو ان مستوى الإنذار والاصابات بفيروس "كورونا" تراجع الى مستوى "المتوسط" أي ما يمثل 37 إصابة من بين 100 الف شخص، بكامل الولاية باستثناء معتمديتي بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة حيث لا تزال نسبة الاختطار فيهما عند مستوى "المرتفع"وبينت بلانكو ل(وات) ان نسبة التحاليل الإيجابية بكامل الجهة تراجعت بصفة هامة الى 5 بالمائة وبلغ عدد الأشخاص المقيمين باسرة الاوكسيجين 7 اشخاص وعدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة شخصان (02).ولاحظت ان العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الازمة الصحية بلغ 43075 إصابة، شفي منهم 41696 شخصا بينما بلغ عدد الوفيات 1347 شخصا من بينهم شخصان اول امس الاثنين.وجددت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت الدعوة الى مواصلة التقيد باجراءات وبروتوكولات السلامة من تباعد وحمل للكمامة وغسل للايدي وبالأخص الحصول على الجرعة الثالثة من التطعيم واستكماله لمن لم يتحصل بعد على التطعيم.يشار الى ان العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا جرعة وحيدة من التلقيح المضاد للفيروس بلغ بالجهة الى حدود الاثنين الماضي 386693 شخصا ، وعدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من التطعيم بلغ 339977 شخصا في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة ثالثة 52896 شخصا، وفق ذات المصدرارتفع عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" بباجة الى 737 حالة بعد تسجيل حالتى وفاة جديدتين لرجل من نفزة وامراة من مجاز الباب، كما تم رصد 42 اصابة جديدة بعدوى الفيروس بعد صدور، نتائج 162 تحليلا لعينات اشتبه في اصابة اصحابها، امس الثلاثاء، اي بنسبة تحاليل ايجابية قاربت ال26 بالمائة.وتتوزع الاصابات الجديدة على مناطق نفزة(22 اصابة) وباجة المدينة (15 اصابة) ومجاز الباب (4 اصابات) وعمدون (اصابة واحدة)، ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 25724 اصابة من جملة 67161 تحليلا تم اجراؤها.ولوحظ ارتفاع فى نسبة التحاليل الايجابية التى بلغت 25,92 مقارنة ب17 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي ومقارنة ب38 بالمائة اوائل فيفري المنقضي.وسجل انخفاض فى عدد الاصابات لكل 100 الف ساكن التى وصلت الى 107 اصابات لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية وارفعها بمعتمدية تيبار التى سجلت 144 اصابة لكل 100 الف ساكن وبباجة التى سجلت 117 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل 100 الف ساكن فى موفي جانفي المنقضيوبقيت اغلب معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى امس الثلاثاء ذات مستوى انذار "مرتفع جدا" للاصابة بفيروس "كورونا" بوجود عدد من الاصابات يفوق ال110 اصابة لكل 100 الف ساكن.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيينها اليومي المتعلق بتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كوفيد 19"، مع عدم رصد أية حالة وفاة إضافية، وذلك بعد صدور نتائج 42 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 7 مارس أي بنسبة إيجابية قدرها 23 فاصل 80 بالمائة.كما عرف عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات بسبب الوباء تراجعا ملحوظا، حيث يبلغ عددهم حاليا 10 مصابين، 3 منهم موزّعين على اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما تراجع عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى 42 حالة.ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 25 ألفا و79 منها 25 ألفا و37 حالة تعاف بينما استقر عدد الوفيات في حدود 758 شخصا، وهو ما يوكد، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف، عبد الباقي الجمني، لـ"وات"، التراجع المستمر لوباء "كورونا" بالجهة.