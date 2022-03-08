نابل: اعتداء تلاميذ منقطعين عن الدراسة بالعنف على مدير إعدادية شارع بورقيبة بقربة والنقابة تدعو إلى إيقاف الدروس


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 20:31قراءة: 0 د, 48 ث
      
وات - تعطلت الدروس بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالمدرسة الإعدادية شارع بورقيبة قربة من ولاية نابل، وذلك على خلفية تعرض مدير هذه المؤسسة إلى الاعتداء بالعنف من قبل ثلاثة تلاميذ منقطعين عن الدراسة.

...

وعبر عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي، محمد علي الخمير، في تصريح لصحفية (وات)، عن استنكاره لهذا الاعتداء الذي تسبب في أضرار نفسية لمدير المؤسسة ولكافة الإطار التربوي، مضيفا أن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي دعت الأساتذة بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمعتمدية قربة إلى إيقاف الدروس يوم غد الأربعاء تنديدا بهذا الاعتداء.

وذكر الطرف النقابي أن المدرسة الإعدادية شارع بورقيبة بقربة شهدت خلال شهر جانفي الفارط تعرض أحد الأساتذة إلى الاعتداء بالعنف من قبل تلميذ منقطع عن الدراسة على خلفية منعه من التحرش بتلميذة.
..


وبين أن ما آلت إليه وضعية هذه المؤسسة التربوية هو نتيجة الاكتظاظ، مقابل نقص في الإطار التربوي والقيمين والعملة، مضيفا أن النقابة نبهت عديد المرات إلى خطورة مظاهر الانزلاقات التي بلغت حد اقتحامها من الغرباء واقتراف جرائم في حق التلاميذ والإطار التربوي، وسط غياب إجراءات الرقابة والحماية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242384



  2.71% (279432 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
الثلاثاء 08 مارس 2022 | 5 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:41 05:15
Babnet
10°
Babnet15°Babnet% 66:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-814°-716°-621°-820°-11
  • Avoirs en devises
    23412,1

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,23250 DT        1$ =2,97551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   967,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   