الجرندي يشارك الاربعاء بالقاهرة في الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 20:50قراءة: 0 د, 34 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، غدا الاربعاء 9 مارس، بالقاهرة، في أشغال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.

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وسيكون الاجتماع، وفق بلاغ للخارجية، "مناسبة لمتابعة تطورات مختلف القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما سيبحث الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز منظومة العمل العربي المشترك في مجالات حيوية، على غرار الأمن القومي والأمن المائي وأمن الملاحة والإمداد الطاقي.
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وسينظر وزراء الخارجية في مسار الإعداد للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، لإحكام التنسيق بشأنها.

وستكون لوزير الخارجية، بمناسبة أشغال المجلس الوزراي، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بالدول العربية قصد التباحث حول سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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