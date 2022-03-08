المنستير: حجز أكثر من 4 أطنان من مادتي السميد والفرينة بمنزل كامل ومنزل حرب بسبب الاحتكار والمضاربة

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حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع فرق الأبحاث العدلية، والأبحاث والتفتيش، والطريق العمومي التابعة للإقليم الحرس الوطني بالمنستير، 3465 كغ من مادة السميد و870 كغ من مادة الفرينة الرفيعة المعلبة لدى تاجري بيع مواد غذائية بالجملة بمنزل كامل ومنزل حرب من ولاية المنستير، وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للتجارة.وأوضحت الإدارة الجهوية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أنّ هذه المواد كانت مخفية بغرض المضاربة فيها، علاوة على عدم الاستظهار بفواتير شرائها. وأعيد ضخ هذه الكميات المحجوزة من الفرينة والسميد في المسالك القانونية، مع تأمين قيمتها المالية لفائدة الخزينة العامة للدولة، حسب ذات المصدر.