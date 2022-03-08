المهدية: حجز أكثر من 14 طنا من من المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية بمخزن عشوائي


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 18:37قراءة: 0 د, 36 ث
      
داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بالمهدية، اليوم الثلاثاء، مرفوقة بفريق المراقبة الاقتصادية، مخزن عشوائي بالجهة، أين حجزت كميات هامة من المواد الفلاحية والغذائية.
وحجزت الفرق المشتركة، خلال هذه المداهمة، أكثر من 14 طنا من المواد الاستهلاكية المختلفة تتوزع إلى 9650 كلغ من التمور، و4632 كلغ من البصل، إلى جانب 200 كلغ من مادة "الهريسة".
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وتولت الإدارة الجهوية للتجارة وتنيمة الصادرات بالمهدية، عملية الحجز واتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة في الغرض.
وكانت فرق المراقبة الاقتصادية بالجهة قد حجزت، مساء أمس الاثنين، 1400 كلغ من مادة السميد المدعم، و691 علبة سجائر مجهولة المصدر، و2647 كلغ من مادة البطاطا.
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وتكثفت عمليات المراقبة لدى تجار الجملة والتفصيل والمخازن ومسالك التوزيع، بعد تسجيل نقص هام في العديد من المواد الغذائية الأساسية وفقدان بعضها.

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