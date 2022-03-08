المنستير: 10 عروض مع 12 فنّانا من 5 دول في الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للألعاب السحرية

. ..

. .

تعيش ولاية المنستير أيام 12 و13 و14 مارس الجاري على وقع فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للألعاب السحرية، مع 10 عروض في الألعاب السحرية يقدمها 12 فنّاان وفنّانة من تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وإيطاليا، وفق ما أفاد به "وات"، اليوم الثلاثاء، كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، زهير عباس.وأضاف عباس أنّ إدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تنظمان هذا المهرجان الذي ستكون جميع عروضه مدعمة من الوزارة أو من المندوبية، باستثناء عرضي المركب الثقافي بالمنستير ودار الثقافة بالمكنين، موضحا أنّها عروض موجهة إلى جميع الشرائح العمرية ومن شأنها تقديم الإضافة على مستوى الترفيه، خاصة مع ما عاشته العائلة التونسية من تأثيرات جائحة كورونا.ويكون حفل افتتاح هذا المهرجان الدولي يوم 12 مارس الجاري بالمركب الثقافي بالمنستير على الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور كلّ فنّاني الألعاب السحرية المشاركين في هذه الدورة مع "عروض في ألعاب الخفة، والألعاب التنشيطية، والألعاب السحرية التي ربّما قد نراها لأوّل مرّة في المنستير"، حسب مدير المركب الثقافي، فهد بنحمودة.ويواكب يوم الأحد 13 مارس الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحا جمهور دار الثقافة بالمكنين عروضا للألعاب السحرية مع فؤاد الجليدي، واكسال وكيلي، وسيروس، وفي دار الثقافة الوردانين مع ياسين حدوش، ومصطفى راشيدي، وميكرا، وبدار الثقافة بالساحلين مع مامادو وإبراهيم سيكال، وبيدو. وتتواصل عروض الألعاب السحرية على الساعة الرابعة مساء بكلّ من دار الثقافة بالبقالطة مع صياح بوراس، وعزيز بلحسن وسيروس، وبدار الثقافة ببوحجر مع ياسين حدوش، وعزيز بلحسن، وميكرا.ويختتم المهرجان يوم الاثنين 14 مارس الجاري مع أربعة عروض، اثنان منها على الساعة العاشرة صباحا بكلّ من دار الثقافة ببني حسان مع فؤاد الجليدي، وعزيز بلحسن، وسيروس، وبدار الثقافة بزرمدين مع ياسين حدوش، وبيدو في حين تحتضن على الساعة الرابعة مساء كلّ من دار الثقافة ببنان عروضا للألعاب السحرية مع فؤاد الجليدي، وعزيز بلحسن، وسيروس، ودار الثقافة ببنبلة مع ياسين حدوش، وبيدو.ويعدّ هذا المهرجان الدولي مكسبا للبلاد التونسية خاصة أنّ الدورات الأربع السابقة التي انتظمت بولاية سوسة أعطت إضافة كبيرة ورؤية أخرى لتونس الحياة وتونس الثقافة، حسب بنحمودة، مقدرا أنّ توقيت تنظيم هذا المهرجان لو كان في الصائفة لكانت له إضافة أكثر، إذ يمكن أن يشمل أعدادا كبيرة من الجمهور ويخدم السياحة.