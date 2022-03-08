منوبة: تواصل اعتصام ناشطي الاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للرياضة تنديدا بـ"التجاوزات المسجلة في انتخابات تمثيلية الطلبة بالمجلس العلمي"

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Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 18:32قراءة: 1 د, 4 ث
      
وات - ينفّذ عدد من طلبة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد بولاية منوبة، من الناشطين بالاتحاد العام لطلبة تونس، اعتصاما مفتوحا بمقر المعهد، منذ الجمعة المنقضي، وذلك تنديدا بـ"التجاوزات الحاصلة في انتخابات تمثيلية الطلبة بالمجلس العلمي بالمعهد المجراة الخميس المنقضي".
وأكّد عضو المكتب الفيدرالي بالاتحاد، الطالب إيهاب بلحاج عمر، لـ(وات) بمنوبة، ان الادارة عمدت منذ انطلاق أيام الحملة الانتخابية للمجالس العلمية الأسبوع الماضي، إلى التدخل المباشر في الإنتخابات وتجاوز المنشور الوزاري الذي يؤكد على حياد الإدارة في علاقة بانتخابات تمثيلية الطلبة، وفق قوله.
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وأشار ذات المتحدث، إلى أن الانتخابات التي انتظمت الخميس الماضي، شهدت عديد التجاوزات والاخلالات، منها السماح بتعليق قائمة المنافس أمام مركز الاقتراع، وتعمد بعض الاساتذة اجبار الطلبة على انتخاب قائمة أخرى، لافتا الى أنه تم تقديم طعن في الغرض، الا أنه وقع رفض تسجيله في الاجال بمكتب الضبط و"الاستهتار به"، حسب تعبيره.
وأوضح، انه وأمام انعدام سبل الحوار مع الادارة، والتجائها الى قوات الامن لحل مشاكلها مع الطلبة، فقد دخل الطلبة من الناشطين بالاتحاد العام لطلبة تونس، في اعتصام مفتوح، مطالبين بإحالة ملف الطعن في الانتخابات الى مصالح جامعة منوبة للنظر فيه، واتخاذ الاجراءات المناسبة لإسقاط القائمة او اعادة الانتخابات، بناء على الاخلالات المسجلة، وبإشراف من الجامعة.
ولاحظ، ان الاعتصام ياتي ايضا للمطالبة بايجاد حل جذري لتوقف خدمات المطعم الجامعي منذ جانفي المنقضي، والتي اثرت على حياة الطلبة وضاعفت معاناتهم.
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