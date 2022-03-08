كورسيكا لينيا" تغير موعد انطلاق سفراتها يومي 13 و 20 مارس 2022 من ميناء حلق الوادي الى مرسيليا"

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أعلنت كورسيكا للرحلات البحرية عن ادخال تغيير على موعد انطلاق رحلتي سفينتها المبرمجتين يومي 13 و 20 مارس 2022 انطلاقا من ميناء حلق الوادي في اتجاه ميناء مرسيليا.وأضافت الشركة في بلاغ لها، الثلاثاء، ان السفينة ستبحر يوم الاحد 13 مارس 2022 على الساعة 13 و 30 دقيقة عوضا عن السادسة مساء على ان تصل الى تصل مرسيليا على الساعة 13 و 30 دقيقة عوضا عن السادسة مساء مما يتطلب حضور المسافرين الى ميناء حلق الوادي على الساعة 8 والنصف.وارجعت الشركة تعديل مواعيد الانطلاق والوصول الى اسباب تتصل بالاستغلال. علما وان الشركة تستغل زهاء 8 سفن وتتسع السفينة العاملة انطلاقا من حلق الوادي لزهاء 1300 مسافر.وأحدثت خطوط كورسيكا البحرية سنة 2016، وهي شركة فرنسية وهي تعد من اهم الشركات البحرية في المتوسط وتقدم خدمة نقل المسافرين والبضائع