كورسيكا لينيا" تغير موعد انطلاق سفراتها يومي 13 و 20 مارس 2022 من ميناء حلق الوادي الى مرسيليا"


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 17:28قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت كورسيكا للرحلات البحرية عن ادخال تغيير على موعد انطلاق رحلتي سفينتها المبرمجتين يومي 13 و 20 مارس 2022 انطلاقا من ميناء حلق الوادي في اتجاه ميناء مرسيليا.

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وأضافت الشركة في بلاغ لها، الثلاثاء، ان السفينة ستبحر يوم الاحد 13 مارس 2022 على الساعة 13 و 30 دقيقة عوضا عن السادسة مساء على ان تصل الى تصل مرسيليا على الساعة 13 و 30 دقيقة عوضا عن السادسة مساء مما يتطلب حضور المسافرين الى ميناء حلق الوادي على الساعة 8 والنصف.

وارجعت الشركة تعديل مواعيد الانطلاق والوصول الى اسباب تتصل بالاستغلال. علما وان الشركة تستغل زهاء 8 سفن وتتسع السفينة العاملة انطلاقا من حلق الوادي لزهاء 1300 مسافر.
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وأحدثت خطوط كورسيكا البحرية سنة 2016، وهي شركة فرنسية وهي تعد من اهم الشركات البحرية في المتوسط وتقدم خدمة نقل المسافرين والبضائع





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