بن عروس :الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز تقرر التوقف عن العمل بجميع المخابز بداية من يوم 17 مارس الحالي


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 17:22قراءة: 0 د, 36 ث
      
قررت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التوقف عن العمل بجميع المخابز بداية من يوم 17 مارس الحالي .

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ووفق بلاغ صادر عن الغرفة اليوم الثلاثاء فقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الاجتماع العام الذي تم عقده أمس بمقر الاتحاد الجهوي والذي حضره أعضاء الغرفة ورئيسها وجمع من أصحاب المهنة المنتصبين بالجهة وخصص للتداول في وضع القطاع والإشكاليات التي يواجهها خلال الأشهر الماضية .

وتعود أسباب الالتجاء إلى قرار الإضراب والتوقف عن النشاط بداية من التاريخ المذكور بسبب تأخر الجهات المسؤولة في صرف المستحقات المالية لأصحاب المخابز والتي تراكمت لتصل إلى 11 شهرا وكذلك بسبب عدم قبول المطاحن تزويد أصحاب المخابز بمادة دقيق الفارينة سواء منها المدعمة أو الرفيعة رغم عديد المحاولات وفق نص البلاغ .

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