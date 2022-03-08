الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطلق صيحة فزع : " غياب إرادة سياسية لحفظ حقوق النساء "

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أطلقت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الوغلامي، "صيحة فزع" اليوم الثلاثاء، لغياب إرادة سياسية تضمن الحفاظ على المرأة من الإقصاء وحقوق النساء، وذلك من خلال قوانين نافذة.ولفتت في رسالة وجهتها إلى الرأي العام، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى تسجيل جرائم تم ارتكابها ضد النساء " لم تسلم منها الرضيعة ولا المسنة ولا أم الأطفال أمام عجز الهياكل الرسمية على مجابهة هذه الوضعيات "، على حد قولها.وأردفت قائلة " إن حماية النساء من العنف واجب محمول على الدولة والمجتمع" ، داعية إلى ضرورة المحافظة على النسيج الجمعياتي المعني بمناهضة العنف والدفاع عن حقوق النساء والتراجع عن تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 في هذه الظروف الاستثنائية مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتطبيق القانون الأساسي 58لسنة 2017 ورصد الميزانيات الضرورية لتمكين جميع الجهات من وسائل مقاومة ظاهرة العنف والتصدي لها بشكل ناجعكما نبهت نائلة الزغلامي لضرورة تحديد سقف زمني للمسار السياسي لرئيس الجمهورية، معبّرة في هذا الاتجاه عن مخاوف الجمعية مما وصفته ب" الانزلاق نحو سلطة فردية لا تستجيب للمعايير الضرورية للديمقراطية".ولاحظت أن الوضع العام يتسم بغياب البدائل في ظل ما اعتبرته تهديدا واضحا لكل المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة في المجال الديمقراطي، إذ لا توجد خطة واضحة لمحاربة الفساد، معلقة أن المرحلة الأخيرة اتسمت فقط بجملة من الشعارات المبهمة والخطاب المتشنج الذي ذهب إلى حد شيطنة كل منظمات المجتمع المدني "، على حد قولها.واعتبرت أن الإنفراد بالسلطة هو المنجز الوحيد الذي حققه قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي، مشيرة إلى أن قانون المواريث أبقى على قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثتين"، ويمنع ولوج النساء للثروة بصفة متساوية ويحول دون تمتع غالبيتهن بالعيش الكريم والاستقلالية المادية باعتبارها أساس التحرر والمواطنة الفعلية.من جانب آخر، عبرت عن قلق الجمعية إزاء تفاقم موت الأمهات عند الولادة وتراجع خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وارتفاع مرض سرطان الثدي أمام انعدام آلات الكشف وطب الاختصاص وكل ما هو خدمات صحية في عديد الجهات، بالاضافة إلى الأوضاع الكارثية في المدارس وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمات الخصوصية للمتعلمات .وشدّدت في هذا السياق، على أن ظاهرة تأنيث الفقر لا يمكن التصدي لها بمعزل عن تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع النصوص القانونية واعتماد منوال تنموي عادل مبني على الاقتصاد التضامني وتكافؤ الفرص بين الجهات وبين النساء والرجال مع اتخاذ جملة التدابير الإيجابية لوضع حد لهذه الفوارق بعيدا عن الشفقة والاستعطاف والتعامل مع النساء كمواطنات صاحبات حق كامل لا كقاصرات اجتماعيا استوجب الإنفاق عليهن.