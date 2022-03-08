أغلب الأطفال يعيشون حالة هشاشة شاملة تفاقمت مؤشراتها منذ العشرية الأخيرة (معز شريف)

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اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الأطفال في تونس يعيشون حالة هشاشة شاملة تعمقت جميع مؤشراتها منذ العشرية الأخيرة .وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الأطفال يعيشون هشاشة على الصعيد الصحي اذ تراجع مستوى التغطية الصحية فضلا عن ظهور الأوبئة والفيروسات التي تؤدي في بعض الأحيان الى الوفاة (الحصبة والتهاب الكبدي الفيروس). كما تشمل هشاشة الأطفال حسب قوله ، المجالات الثقافية والرياضية والاقتصادية.وقال " إن حوالي 30 بالمائة من الأطفال في المؤسسات التربوية تخلفوا عن تلاقيحهم في سنة 2020 بسبب الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا وغلق المدارس".وأشار إلى أن 27 بالمائة من الأطفال في تونس يعيشون تحت الحد الأدنى للفقر، حسب دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في سنة 2020.وبيّن أن الأطفال يتعرضون الى الاستغلال بأصنافه الثلاث وهي الاستغلال الموسمي من خلال ممارسة للانشطة الفلاحية بالتوزاي مع مزاولة الدراسة وهو ما يؤثر سلبا على النتائج المدرسية الى جانب الاستغلال اليومي من خلال إثقال كاهل الطفل بأعباء الأعمال المنزلية والاستغلال بعد الانقطاع عن الدراسة.ونبّه الى مخاطر الاستغلال التي يتعرض لها الطفل بعد الانقطاع عن الدراسة والتي تتمحور أساسا في الاستغلال الاقتصادي والانخراط في سلوكات محفوفة بالمخاطر والاستقطاب الديني والتهريب ونقل الممنوعات.وأشار إلى أن 5 بالمائة من الأطفال من سن 5 الى 16 سنة يقع استغلالهم اقتصاديا واكثر من 60 بالمائة في العمل الفلاحي، حسب نتائج المسح الوطني حول عمل الأطفال في تونس لسنة 2017.ودعا الى سن معرّف وحيد للطفل حتى يسهل ضبط تنقلاته وتضافر جهود العائلة والدولة من اجل الإحاطة بهم مقترحا اسناد مساعدات للعائلات الفقيرة شرط ضمان حق اطفالها في الصحة والتعليم.كما دعا إلى الاستثمار في الأطفال وصياغة سياسة تنموية يكون محورها الطفل بدل السياسة الحمائية الى جانب إعادة تأهيل المؤسسات التربوية .