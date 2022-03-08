جرجيس : إتمام عملية افراغ حمولة الشعير العلفي من الباخرة الراسية بالميناء التجاري منذ 25 فيفري الفارط

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استكملت، يوم امس الاثنين، عملية تفريغ الباخرة القادمة من أوكرانيا، التي ارست منذ يوم 25 فيفري الماضي، بالميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين، وعلى متنها حوالي 25 طنا من الشعير العلفي، سيتولى ديوان الحبوب توزيعها على مختلف نياباته بولايات الجنوب الشرقي، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، مساعد مدير الميناء، جمال الرجيلي.وقد غادرت هذه الباخرة الميناء، فيما لا تزال باخرة اخرى بمنطقة الانتظار المكشوفة بميناء جرجيس منذ 15 جانفي الماضي، في انتظار اتمام الاجراءات المتعلقة بالمراقبة الصحية، وبقية الاجراءات المالية والادارية، والتي ترتبط اجال اتمامها بمدى سرعة ديوان الحبوب.