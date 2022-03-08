قبلي: ايقاف اشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والقاء القبض على عنصر خطير محل تفتيش


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 14:27قراءة: 0 د, 44 ث
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني بدوز من ولاية قبلي من الكشف على شبكة مختصة في سرقة المحلات التجارية علاوة على ايقاف عنصر خطير صادرة بحقه عديد مناشير التفتيش، وفق ما اكده رئيس منطقة الحرس الوطني بدوز العقيد عصام سعيداني ل"وات"

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واضاف المصدر ذاته انه قد تم الاحتفاظ بهذا العنصر بعد استشارة النيابة العمومية قصد استكمال الابحاث، واشار الى انه تم ايضا خلال سلسلة من الحملات الامنية التي تنفذها وحدات الحرس الوطني بدوز ضبط كمية من المواد المخدرة لدى 4 افراد تمت احالتهم على فرقة الابحاث والتفتيش لمواصلة البحث

يشار الى ان دورية امنية تابعة لمركز الحرس الوطني بمنطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية، نجحت منذ يومين اثر توفر معلومات حول وجود اشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة في ايقاف شخصين تم العثور اثر تفتيش منزل احدهما على كمية من الاقراص المخدرة من انواع مختلفة، وقد اصدرت النيابة العمومية التي اذنت بعملية التفتيش بطاقتي ايداع بالسجن في حق الموقوفين .

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