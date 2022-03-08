متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 8 مارس

وات -

. ..

المنستير: تراجع الحالات النشطة الحاملة لفيروس "كورونا" الى 1015 حالة منها 12 إصابة إضافية

. .

سجلت الجهة الصحية بالمنستير تراجع الحالات النشطة الحاملة لفيروس "كورونا" إلى 1015 حالة نشطة من بينها 12 حالة إضافية مصرح بها بتاريخ 6 مارس الجاري، وفق ما أفادت به اليوم الثلاثاء الإدارة الجهوية للصحة.وتوزعت الإصابات الإضافية بعدوى الفيروس حسب المعتمديات إلى 6 إصابات بالمنستير، وإصابتين بالمكنين، وإصابة ببني حسان، وإصابة بجمال، وإصابة بطبلبة، وإصابة بقصر هلال، وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى غاية يوم 6 مارس الجاري إلى 57 ألفا و653 إصابة.وتراجع عدد الإصابات الإضافية المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين وإلى ذات التاريخ إلى 463 إصابة أي 76 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن مع محافظة الجهة على مستوى اختطار "مرتفع"، وتقلص عدد الحالات المصابة المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى 34 حالة من بينها 33 حالة مقيمة بالمستشفيات توجد منها 5 حالات بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبةوعرفت الجهة في المقابل تطور عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا" منذ مارس 2020 وإلى 6 مارس 2022 إلى 55 ألفا و501 حالة تعافي منها 33 حالة مصرح بها بتاريخ 6 مارس الجاري علاوة على تسجيل الجهة بتاريخ 7 مارس الجاري تلقيح 74 فاصل 63 في المائة من الذين تفوق أعمارهم 15 سنة بما يعادل جرعتين ضدّ فيروس "كورونا"، و53 فاصل 78 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير بما يعادل الجرعتين من التلقيح ضدّ "كوفيد19" حسب الإدارة الجهوية للصحة.