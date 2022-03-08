المنستير: إحباط عمليتي هجرة نحو إيطاليا وإيقاف 3 أشخاص من منظمي عمليات الهجرة غير النظامية

وات -

. ..

أحبطت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير، امس الاثنين، عمليتي هجرة غير نظامية من سواحل المنستير في اتجاه إيطاليا وحجزت مركبا ومحركا وسيارة ومبلغا ماليا قدره 10 الاف دينار بحوزة المجتازين الذين من بينهم منظم العملية، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية عثمان بسباس (وات).وأضاف ذات المصدر الأمني أنّ وحدات المنطقة البحرية بالمنستير أوقفت ايضا شخصين من أكبر منظمي عمليات الهجرة غير النظامية أحدهما صادرة بشأنه 05 مناشير تفتيش، من بينها ثلاثة مناشير متعلقة بتنظيم وتكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وتعلقت بالشخص الآخر 04 مناشير تفتيش، منها منشوران من أجل تنظيم وتكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسةكما تم، وفق ذات المصدر، إيقاف شخص ثالث مفتش عنه لفائدة وحدات المنطقة البحرية بالمنستير صادر بشأنه منشوري (02) تفتيش وكانت بحوزته كمية من مادة القنب الهندي "الزطلة"، حسب ذات المصدر.