إجلاء الجالية التونسية من أوكرانيا، ابرز محاور مكالمة هاتفية بين الجرندي ونظيره الروماني


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 06:19قراءة: 0 د, 57 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، يوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره الروماني، "بوقدان لوسيان اورسكو".

...

وأعرب الجرندي في هذه المكالمة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، عن "شكر وامتنان تونس لما وجدته من السلطات الرومانية من دعم ومساعدة على مدى الأيام الماضية في عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية من أوكرانيا وما وفرته من تسهيلات ساهمت بشكل كبير في إتمام عملية الإجلاء في أفضل الظروف بما ساعد في التخفيف على أبنائنا جسديا ونفسيا".

وأبرز أن هذه التجربة الانسانية تعكس الحس الانساني الكبير للشعب الروماني ورقيه، كما تقيم الدليل على تميز العلاقات بين البلدين اللذين يستعدان خلال العام المقبل لإحياء الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
..


ومن جهته، ثمن وزير الخارجية الروماني جهود السلطات التونسية في عملية الإجلاء واستعداد الجانب الروماني لمواصلة التنسيق مع نظيره التونسي لتأمين سلامة أفراد الجالية التونسية.

واستعرض الوزيران بالمناسبة أيضا، السبل الكفيلة بتعزيز وإثراء التعاون الثنائي في مختلف المجالات، من خلال الإعداد المحكم للاستحقاقات القادمة، وخاصة اللجنة المشتركة التونسية الرومانية.

وأكد وزير الخارجية الروماني، في هذا الإطار، حرص بلاده على استغلال فرص التعاون المتوفّرة واستكشاف مجالات جديدة، مبرزا استعداده لتلبية الدعوة التي وجهها إليه الوزير الجرندي لزيارة تونس خلال الفترة القادمة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242328



  2.65% (272813 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 08 مارس 2022 | 5 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:41 05:15
Babnet
Babnet14°Babnet% 81:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-814°-715°-521°-821°-10
  • Avoirs en devises
    23344,9

  • (7 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,2414 DT        1$ =2,95524 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mars)   982,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   