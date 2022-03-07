للحجاج والمعتمرين: تدشين تطبيق سعودي للتسجيل الذاتي عبر الهواتف الذكية

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دشن وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشائبي، اليوم الاثنين، صحبة السفير السعودي بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، تطبيق التسجيل الذاتي للحجاج والمعتمرين في تونس عبر الهواتف الذكية: Saudi Visa Bio .وسيمكن التطبيق، حسب بلاغ إعلامي للوزارة، طالبي تأشيرات الحج والعمرة في تونس من تسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية، ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، وسيتم بموجبها إصدار تأشيراتهم إلكترونيا.وأكد الشائبي أنّ مشروع تطبيق نظام الجوال يعدّ من المشاريع الرائدة التي تهدف لتيسير الخدمات لفائدة المعتمرين والحجيج، مضيفا أن هذا التطبيق سيخفف الكثير من العناء عن الحجاج والمعتمرين.من جهته، صرّح السفير السعودي أن اختيار تونس من بين الدول التي سيتم إطلاق التطبيق الذاتي للخصائص الحيوية بها، "يترجم عمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية والجمهوريّة التونسية قيادة وشعبا"، حسب تعبيره.