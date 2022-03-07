مدينة سيدي بوسعيد تشهد تنظيم تظاهرة فسحة في عالم الطبخ من 11 الى 13 مارس 2022

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تنطلق، مساء الجمعة 11 مارس 2022، بمدينة سيدي بوسعيد تظاهرة "فسحة في عالم الطبخ" في دورتها الثانية لتتواصل يومي 12 و 13 مارس 2022 وذلك على مستوى قصر البلدية ورواق الهادي التركي.وتدعم هذه التظاهرة، وفق بلاغ أصدره الديوان الوطني للصناعات التقليدية، الى جانب بلدية سيدي بوسعيد كل من البرنامج الغذائي العالمي ومؤسسة "فريدريش ايبرت" ومعهد الدراسات العليا السياحية سيدي الظريف ومركز التكوين السياحي بنابل.وتشكل "فسحة في عالم الطبخ "مبادرة مواطنية مجتمعية يتم من خلالها تقاسم تجربة مليئة بالقيم والمبادئ والإصرار على النجاح والسفر في أعماق الموروث الغذائي.وتهدف التظاهرة الى تحقيق استقلالية المرأة الحرفية والريفية من خلال منتوجها الفلاحي الطبيعي البيولوجي و كذلك كل ما يتعلق بفن صناعة الطعام.وستتيح التظاهرة للزوار استكشاف دور نساء قادمات من زغوان باجة - جندوبة - قابس - تطاوين حاملات لمؤهلات تقنية وحرفية متوارثة عبر الأجيال .ويتضمن برنامج التظاهرة ورشات لنقل معارف ومهارات من الصناعات التقليدية وتثمين المنتوج المحلي الطبيعي البيولوجي كذلك أكلات وأطباق من الماضي في طور النسيان.وسيتم تنظيم عرض أزياء خاص جدا يعتمد على الابتكار من خلال استعمال مواد طبيعية وستتوج هذه العروض بصور و لوحات تعرف بالنساء المنتفعات بهذه التظاهرة.