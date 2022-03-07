المنتدى الاقتصادي التونسي الموريتاني يفتتح اشغاله في ظل حضور 100 فاعل اقتصادي

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افتتح المنتدى الاقتصادي التونسي الموريتاني المنعقد بالعاصمة "نواكشوط، الاثنين، أشغاله بحضور اكثر من 100 فاعل اقتصادي من البلدين وفي ظل تطلعات للارتقاء بالمبادلات الى التجارية لتصل الى 100 مليون دينار.وأعلنت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية " كوناكت الدولية" ، انها قامت بتوقيع عدة اتفافيات خلال المنتدي الذي ينعقد تحت شعار " من أجل شراكة واستثمار ناجع ومربح للبلدين ويتواصل الى يوم 10 مارس الجاري.وابرز رئيس منظمة "كونكت" الدولية فواد قديش ضرورة تدعيم الشراكة بين القطاعات الخاصة علما وان عدد الشركات التونسية المشاركة قارب 40 مؤسسة تغطي قطاعات الأشغال العامة ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والطاقات المتجدّدةويهدف المنتدى الى تطوير المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا وحث المسؤولين على توفير مناخ ملائم وعوامل وامتيازات تحفّز الشراكة في هذه القطاعات الواعدة علما وان المنتدى سجل اكثر من 250 لقاء أعمال ثنائي وفق قديش.ولاحظ سفير تونس بموريتانيا صبري الشعباني، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا بلغ 50 مليون دينار سنة 2021 وانه يمكن رفع المبلع الى 100 مليون دينار سنويا شرط مزيد تطوير آليات الشراكة و دعم الاستثمارات بين البلدين.وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع حزمة اتفاقيات شراكة بين منظمة "كونكت" الدولية وكالة النهوض بالاستثمارات الموريتانية واتحاد اصحاب الأعمال الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة الموريتاني.