المكتب الجامعي لكرة القدم يقرر عقد اجتماع مع اندية الرابطة الاولى حول البث التلفزي

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاثنين، ان المكتب الجامعي قرر عقد اجتماع مع أندية الرابطة المحترفة الأولى لتدارس وضعية البث التلفزي ومتخلدات التلفزة التونسية والتي تصل الى حدود 10,5 مليون دينار في نهاية هذا الموسم، واتخاذ قرار موحد في الغرض.كما قرر مراسلة لجنة الأخلاقيات بالجامعة وطلب تعيين مراقبين خاصين لمواكبة مباريات بطولة الرابطة المحترفة والأولى والثانية ومقابلات البلاي أوف لكرة القدم هواة ورفع تقاريرهم وملاحظاتهم حفاظا على مبدأ نزاهة كل المقابلات وتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي للمباريات، مع ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة في صورة وجود ما من شأنه أن يمس من نزاهة نتائج المقابلات.وعلى صعيد اخر تم تكليف أمين موقو بصفته رئيسا للجنة الجامعية للمسابقات لدراسة كل الملفات التي وردت فيها طلبات للتعهد التلقائي للمكتب الجامعي وذلك لإقرار عرضها من عدمه على أنظار المكتب الجامعي.كما تقرر تكليف العضو الجامعي محمد هشام الذيب بالإشراف على قطاع المنسقين العامين للمباريات وتقديم تصور لإعادة هيكلته وضبط برنامج حلقات تكوينية وذلك بالتنسيق مع أمين موقو.