القصرين: أصحاب الأراضي التي يمر عبرها خط شركة "سارغاز" يحتجون للمطالبة بالترفيع في معلوم مرور أنبوب الغاز عبر أراضيهم

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تجمع، اليوم الإثنين، عدد من فلاحي بعض مناطق معتمديات الماجل بلعباس، والقصرين الجنوبية، وسبيطلة، وفريانة من ولاية القصرين، أمام مقر الولاية، إحتجاجا على ما اعتبروه "سياسة التعسف والتعنت" المنتهجة من قبل شركة خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية "سرغاز"، التي يمر أنبوب غازها عبر أراضيهم بسبب عدم فتحها باب التفاوض معهم حول المعلوم الجديد للعبور بعد إنتهاء عقدها القديم.وأوضح الفلاح، توفيق رحيمي، أصيل معتمدية القصرين الجنوبية وصاحب أرض يمر عبرها خط غاز شركة "سارغاز "، في تصريح ل(وات)، أن فلاحي ولاية القصرين وبقية ولايات الجمهورية التي يمر خط أنبوب الغاز الذي تضخه الجزائر الى إيطاليا عبر أراضيهم يتعرضون إلى مظلمة من قبل هذه الشركة التي قال إنها "حرمتهم من إستغلال أراضيهم في المجال الفلاحي وفي البناء كما حرمتهم من بيعها ولم تمكنهم في المقابل من حقوقهم في الترفيع في معلوم مرور أنبوب غازها عبرها".وبين رحيمي، في سياق متصل، أن حوالي 10 الاف فلاح في تونس من أصحاب الأراضي الفلاحية التي يمر عبرها انبوب الغاز العابر للقارات على مساحة تقدر ب370 كلم، يتحصلون على مقابل قيمته 500 مليم للمتر الواحد من أراضيهم طبقا لاتفاقية تم إمضاؤها منذ السبعينات، رغم أن الجانب الإيطالي خصص للفلاح التونسي مثل الفلاح الإيطالي 40 أورو للمتر الواحد من الأرض التي يمر عبرها أنبوب الغاز.واكد، من جهتهم، عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة ل(وات)، على ضرورة مراجعة شركة "سرغاز" للعقود المبرمة معها، مشيرين الى أنها انتهت منذ شهر سبتمبر المنقضي.ونددوا، كذلك، بالتعامل السلبي للشركة مع أصحاب الأراضي التي يمر عبرها أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، وعدم تدخلها لتنمية التجمعات السكنية المتاخمة له، والتي يعاني أهلها الفقر والخصاصة، فضلا عن انه يتهددهم خطر الإشعاعات المنبعثة من محطات الضغط، وفق قولهم.ووجه المحتجون، بالمناسبة دعوتهم إلى السلط الجهوية والمركزية وإلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، للتدخل وايجاد حل لهذا الاشكال، معتبرين انه مسألة تمس السلم المدنية، وهددوا بالتصعيد في تحركاتهم الإحتجاجية الى اقصاها، في صورة لم تتم الاستجابة الى مطالبهم في أقرب الآجال .