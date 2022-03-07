انقاذ 70 مهاجرا غير شرعي بسواحل صفاقس من بينهم نساء وأطفال (وزارة الدفاع)


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 16:07قراءة: 0 د, 32 ث
      
أنقذت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، بمشاركة وحدات بحرية تابعة للحرس البحري، يومي 6 و7 مارس الجاري، 70 مهاجرا غير شرعي (24 من جنسيات إفريقية مختلفة و 46 مهاجرا تونسيا) ، من بينهم نساء وأطفال.

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وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أن المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و38 سنة، كانوا على متن مركبين بصدد الغرق بالموقعين شمال قرقنة وشمال صفاقس، وأفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور (ولاية صفاقس)خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة، أنه تم التوجه بجميع المهاجرين غير الشرعيين نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
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