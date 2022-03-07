انقاذ 70 مهاجرا غير شرعي بسواحل صفاقس من بينهم نساء وأطفال (وزارة الدفاع)

أنقذت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، بمشاركة وحدات بحرية تابعة للحرس البحري، يومي 6 و7 مارس الجاري، 70 مهاجرا غير شرعي (24 من جنسيات إفريقية مختلفة و 46 مهاجرا تونسيا) ، من بينهم نساء وأطفال.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أن المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و38 سنة، كانوا على متن مركبين بصدد الغرق بالموقعين شمال قرقنة وشمال صفاقس، وأفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور (ولاية صفاقس)خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 مارس الجاري.
وأضافت الوزارة، أنه تم التوجه بجميع المهاجرين غير الشرعيين نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أن المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و38 سنة، كانوا على متن مركبين بصدد الغرق بالموقعين شمال قرقنة وشمال صفاقس، وأفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور (ولاية صفاقس)خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 مارس الجاري.
وأضافت الوزارة، أنه تم التوجه بجميع المهاجرين غير الشرعيين نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
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