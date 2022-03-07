الادارة الجهوية لاملاك الدولة باريانة وديوان قيس الاراضي يوقعان اتفاقا لمسح وتحديد 3 تجمعات سكنية بمعتمدتي سكرة ورواد


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 15:55قراءة: 0 د, 48 ث
      
وقعت الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة وديوان قيس الاراضي والمسح العقاري، الاثنين، محضر إتفاق للقيام بأعمال التحديد والرفع الطوبوغرافي لثلاثة تجمعات سكنية.

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وبينت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها، ان هذه التجمعات السكانية اقيمت على ملك الدولة الخاص وتتواجد بمعتمدتي سكرة ورواد من ولاية أريانة.

ووقع الاتفاق على هامش اجتماع عقد بولاية اريانة باشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، ووالي أريانة، سمير عبد الجواد، خصص لمتابعة الوضعيات العقارية العالقة بمختلف ولايات الجمهورية.
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وبحث الاجتماع عدة نقاط من بينها تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والكائنة بمرجع النظر الترابي للولاية ودراسة وضعية الحي المعروف بأرض "هشام" .

وتناول المشاركون عدة مسائل اخرى من بينها بحث الحلول الملائمة وتسوية وضعية محطة النقل الواقعة قبالة مستشفى محمود الماطري بأريانة وتسوية الوضعية العقارية لقرية قنطرة بنزرت من معتمدية قلعة الأندلس.

وشدد الرقيق على ضرورة التسريع بإتمام الاجراءات الكفيلة بتسوية الوضعيات المعروضة في أقرب الآجال حتى يتم ادخال العقارات في الدورة الاقتصادية ودعم التنمية بالجهة.

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