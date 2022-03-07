ضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب يوم الثلاثاء بأريانة وسكرة ورواد


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 12:58قراءة: 0 د, 32 ث
      
ينتظر تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء 8مارس 2022بمعتمديات أريانة وسكرة ورواد. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء 9مارس 2022.

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وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ، الإثنين، أن هذا الاضطراب في توزيع يأتي بسبب أشغال ربط الأجزاء التي تم تحويلها على القنوات الرئيسية للتوزيع قطر 500مم و800مم على مستوى خزانات أريانة وحي النزهة بأريانة.
وأوضحت الشركة أن هذه الأشغال تأتي في إطار مشروع حماية مدينة أريانة من الفيضانات الذي تنجزه إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان.
كما أشارت إلى أن الأشغال ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة خلال مدة التدخل.
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