بن عروس: تكوين لجنة لتنسيق ومتابعة برنامج "أجندا 21" للبيئة والتنمية المستدامة ببلدية الخليدية

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احتضن الموقع الأثري بأوذنة بولاية بن عروس، في موفى الأسبوع المنقضي، الجلسة الافتتاحية لمسار التخطيط التشاركي المحلي في مجال البيئة والتنمية المستدامة "أجندا21" ببلدية الخليدية من معتمديّة مرناق بولاية بن عروس والتي اختيرت من ضمن 6 بلديات سيشملها هذا البرنامج على المستوى الوطني.وحضر هذه الجلسة ممثلون عن السلطة المحلية، ورئيس الجامعة الوطنية للبلديات، وعدد من المديرين الجهويين، وممثلون عن إدارة التجهيز ومندوبية الشباب والرياضة، واتحاد الفلاحين، واتحاد الصناعة والتجارة، وعدد من رجال الأعمال ومن الجمعيات وممثلي المجتمع المدني والمواطنين.وقد خصصت هذه الجلسة الافتتاحية لتقديم المسار وأهميته بالنسبة للجهة، ومن ثم المرور إلى التصويت على الانخراط فيه، وتكوين اللجنة المحلية "أجندا 21"، وانتخاب أعضائها، والتي ستتولى مرافقة مكتب التكوين والمرافقة والتواصل مع المشرفين على محاور العمل، وعقد الجلسات وإعداد التقارير لعرضها على الجهات المعنية لاعتمادها في رسم ملامح التنمية المستقبلية للمنطقة.يذكر ان برنامج "اجندا 21" يهدف إلى تعزيز اللامركزية في تثبيت مقومات التنمية المستديمة والتأسيس لديمقراطية محلية تولي البعد البيئي الأهمية اللازمة في مجال التخطيط التنموي على المستوى المحلي من خلال العمل على وضع إطار مؤسساتي وقانوني للأجندا 21 المحلية ويساعد على تعميمها على كامل البلديات.ويهدف البرنامج كذلك الى دعم القدرات الوطنية (المعنيين بالتخطيط والتنمية المحلية) في مجال "الأجندا 21" المحلية وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية جهوية تشمل كل الأقاليم البيئية في المجال والإحاطة الفنية للبلديات بمساعدة خبراء مختصين لإعداد الأجندا 21 الخاصة بكل منطقة معنية.