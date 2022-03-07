530 مليون دينار قيمة الأموال المجمعة حتى الآن من عملية الاكتتاب


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 12:44قراءة: 0 د, 19 ث
      
وات - أفاد المدير العام لـ "التونسية للمقاصة" ، ماهر الزواري ، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء،الاثنين، أن إجمالي الأموال المجمعة منذ إطلاق عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني قد بلغت حتى الآن، 530 مليون دينار اي 150 بالمائة من قيمة القرض (350 مليون دينار).
يشار إلى أن " التونسية للمقاصة" ، هي هيكل مسؤول عن حفظ سجلات المشتركين في القسط الأولى من القرض الوطني.
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