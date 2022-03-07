بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج الجولة التاسعة


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 14:35قراءة: 0 د, 15 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة في مرحلة التتويج المقررة يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة السادسة مساء :

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الأربعاء 9 مارس 2022
في قاعة الزواوي :
الترجي التونسي- مستقبل المرسى
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القاعة الأولمبية –سوسة:
النجم الساحلي- الاولمبي القليبي
قاعة بوسالم
مولودية بوسالم - النادي الصقاقسي

 

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