بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة في مرحلة التتويج المقررة يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة السادسة مساء :
الأربعاء 9 مارس 2022
في قاعة الزواوي :
الترجي التونسي- مستقبل المرسى
القاعة الأولمبية –سوسة:
النجم الساحلي- الاولمبي القليبي
قاعة بوسالم
مولودية بوسالم - النادي الصقاقسي
الأربعاء 9 مارس 2022
في قاعة الزواوي :
الترجي التونسي- مستقبل المرسى
القاعة الأولمبية –سوسة:
النجم الساحلي- الاولمبي القليبي
قاعة بوسالم
مولودية بوسالم - النادي الصقاقسي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242285