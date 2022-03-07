اتحاد تطاوين يعلن عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المهاجم الموريتاني ياسين شيخ الوالي

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أعلن اتحاد تطاوين عن انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المهاجم الموريتاني ياسين شيخ الوالي.وأورد اتحاد تطاوين في بلاغ على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّ الهيئة المديرة أتمت الاتفاق مع ياسين شيخ الوالي على انهاء العقد وديا متمنية للأخير النجاح والتوفيق في مسيرته الرياضية.يذكر أنّ ياسين شيخ الوالي (23 عاما) كان قد انضم لاتحاد تطاوين الصيف الماضي قادما من نادي خليج سرت الليبي.ويحتل اتحاد تطاوين المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى بالتساوي مع النادي الصفاقسي برصيد 16 نقطة لكل منهما بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الترجي الرياضي.