عزل بوتين من جميع مناصبه بالاتحاد الدولي للجودو

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قال الاتحاد الدولي للجودو إنه عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومواطنه رجل الأعمال أركادي روتنبرغ من جميع مناصبهما في الاتحاد عقب الغزو الروسي لأراضي الجارة أوكرانيا.ويأتي هذا القرار الذي أعلن من خلال بيان مقتضب عقب قرار الاتحاد بإيقاف رئيسه الشرفي بوتين حامل الحزام الأسود والذي سبق له أن شارك في تأليف كتاب يحمل عنوان "الجودو: التاريخ والنظرية والممارسة".وقال بيان الاتحاد الدولي للجودو "يعلن الاتحاد الدولي للجودو أن فلاديمير بوتين والسيد أركادي روتنبرغ عزلا من جميع مناصبهما في الاتحاد الدولي للجودو".ورجل الأعمال الثري روتنبرغ عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو ومسؤول من التطوير منذ 2013.ولم يتطرق الاتحاد الدولي إلى الغزو الروسي لأوكرانيا لكنه قال في 27 فيفري الماضي إنه أوقف بوتين كرئيس شرفي له "في ظل الصراع العسكري المستمر في أوكرانيا".وألغى الاتحاد أيضا في وقت سابق بطولة في روسيا كان من المقرر إقامتها في مدينة كازان ما بين 20 و22 ماي المقبل.وفي بداية مارس الجاري أيضا أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو تجريد بوتين من الحزام الأسود الشرفي الحاصل عليه في اللعبة في 2013 كما جرد الاتحاد الدولي للسباحة بوتين من وسام الشرف الذي منحه له في 2014.