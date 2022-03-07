نقابة القضاة :انتخاب مكتب تنفيذي جديد وايمن شطيبة رئيسا جديدا للنقابة

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-اسفرت نتائج انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين التي جرت يوم امس الاحد بالعاصمة عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد برئاسة ايمن شطيبة خلفا لاميرة العمري.وقد حضر المؤتمر الانتخابي وفق ما اورده بلاغ لنقابة القضاة التونسيين عدد من الهياكل القضائية وهي اتحاد القضاة الاداريين واتحاد محكمة المحاسبات و جمعية القاضيات التونسيات كما تم وضع هذا المؤتمر تحت شعار "السلطة القضائية :الواقع والتطلعات"-أيمن شطيبة: رئيس-فاروق قرمازي: نائب رئيس-يسري السلطاني: كاتب عام-مريم الرزقي: كاتب عام مساعد-صابر براهم:امين المال-حسام بن عكاز: منسق عام-سامح بلمبروك:عضو-سرية الجلالي:عضو-هاجر المؤدب:عضو