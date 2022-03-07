نقابة القضاة :انتخاب مكتب تنفيذي جديد وايمن شطيبة رئيسا جديدا للنقابة


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 10:22قراءة: 0 د, 32 ث
      
-اسفرت نتائج انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين التي جرت يوم امس الاحد بالعاصمة عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد برئاسة ايمن شطيبة خلفا لاميرة العمري.

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وقد حضر المؤتمر الانتخابي وفق ما اورده بلاغ لنقابة القضاة التونسيين عدد من الهياكل القضائية وهي اتحاد القضاة الاداريين واتحاد محكمة المحاسبات و جمعية القاضيات التونسيات كما تم وضع هذا المؤتمر تحت شعار "السلطة القضائية :الواقع والتطلعات"

واضاف البلاغ ان تركيبة المكتب تاتي طبقا للترتيب التفاضلي للاصوات على النحو التالي :
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-أيمن شطيبة: رئيس
-فاروق قرمازي: نائب رئيس
-يسري السلطاني: كاتب عام
-مريم الرزقي: كاتب عام مساعد
-صابر براهم:امين المال
-حسام بن عكاز: منسق عام
-سامح بلمبروك:عضو
-سرية الجلالي:عضو
-هاجر المؤدب:عضو



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