متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 7 مارس


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 10:19قراءة: 0 د, 48 ث
      
وات -

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نابل: تراجع عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس "كورونا" إلى 603 حالات وتقلص حالات الإيواء إلى 15 حالة

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سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل خلال الأسبوع الفارط تراجعا في عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس "كورونا" ليبلغ إلى غاية يوم أمس الأحد 603 حالات من بينها 16 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، في تصريح لصحفية (وات)

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 34 إصابة جديدة إثر القيام ب146 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية فاقت 23 بالمائة، مبينا ان نسبة استغلال أسرة الإنعاش تقلصت إلى 20 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة اسرة الاوكسيجين 11 بالمائة بالقطاع العام و3 بالمائة بالقطاع الخاص

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 71589 حالة في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 69367 حالة

وسجلت الجهة بتاريخ 4 مارس الجاري حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع مجموع الوفيات الى 1620 حالة منذ بداية الجائحة.

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