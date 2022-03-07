مصر تستضيف من 17 الى 21 مارس كأس العالم للجمباز الفني بمشاركة 34 دولة

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تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، منافسات كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات خلال الفترة من 17 وحتى 21 مارس الجاري، بالقاعات المغطاة التابعة لملعب القاهرة الدولي.وتعتبر البطولة ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".وبحسب المنظمين، يشارك في المسابقات 281 لاعبا ولاعبة يمثلون 34 دولة هي مصر البلد المنظم والمغرب وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونغ كونغ والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والنرويج وبولونيا وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.وقالت اللجنة العليا للبطولة في بيان الأحد إن التحضيرات تشارف على الانتهاء من أجل استقبال جيد للوفود المشاركة، مؤكدة أن البطولة ستشهد تطبيق إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود من فيروس كورونا، مع الالتزام بالتعليمات الوقائية.