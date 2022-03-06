بن عروس: تركيز سوق بلدية تضامنية في مدينة حمام الشط بفضاءات تجارية مناصفة بين الجنسين

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في بادرة نوعية، شهدت مدينة حمام الشط من ولاية بن عروس، تركيز أول سوق بلدية تضامنية، بفضاءات تجارية وزعت نقاط البيع فيه مناصفة بين الرجال والنساء، وذلك في إطار مشروع منجز من قبل بلدية المكان، وبدعم من برنامج "من أجل قيادة بلدية جامعة"، الذي تنفذه الجامعة الكندية للبلديات، والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.وقال رئيس بلدية حمام الشط، نزار مقري، في تصريح لـ"وات"، اليوم الأحد، أن هذا المشروع، والذي انطلقت الأشغال فيه منذ حوالي السنة، قدرت تكلفته بـ330 ألف دينار، وبتمويل مشترك بين البلدية ودولة كندا، ممثلة في البرنامج المذكور، يحتوي على 16 نقطة بيع تم توزيعها بالتناصف بين الجنسين، بعد استكمال المصادقة على كراسات الشروط المتعلقة به، وتحديد الفئات المستهدفة للانتصاب فيه، والتي تم حصرها في الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.وتعتبلا هذه السوق ذات صبغة تضامنية، باعتبار أن البلدية ستوظف على شاغليه معلوم كراء رمزي، وستتكفل بحراسته وتنظيفه وتعهد فضاءاته المفتوحة للعموم، والمساهمة بجزء من معاليم الكهرباء والماء التي ستوظف على شاغلي هذه المحلات.وستحتوي السوق التضامنية، على نقاط بيع، تشمل الخضر والغلال والتوابل ومنتوجات الصناعات التقليدية ومواد التنظيف والفخار والمواد المنزلية، وتهدف الى تقريب الخدمات من متساكني الجهة، وتوفير موارد رزق وتسويق المنتجات المحلية، كما ستكون لها دور اجتماعي في ضمان موارد رزق هذه الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.يذكر ان المشروع التونسي الكندي "برنامج من أجل قيادة بلدية جامعة"، يهدف إلى ضمان تعزيز مشاركة النساء في محيطهن وتفعيل دورهن القيادي في إدارة الشأن المحلي، كما يستهدف تطوير قدرات 8 بلديات شريكة له (بلديات حمام الشط وسيدي بوريس وطبرقة وعين الصبح-الناظور وفندق الجديد-سلتان والمرجى ومنزل عبد الرحمان ونابل)، في مجال إسداء خدمات بلدية جامعة ومراعية للنوع الاجتماعي.